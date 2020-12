На урале мигрант совершил самоубийство за сутки до открытия границы с родиной

В Екатеринбурге покончил с собой 20-летний гражданин Киргизии.

Тело обнаружили на 16 этаже на улице Седова, 53. Перед смертью молодой человек отправил своему брату сообщение. Он попросил передать родственникам, что любит их, и что они должны его понять. А еще написал, что не видел свою девушку около года. Она живет в Кыргызстане, а погибший не мог приехать к ней из-за закрытых границ,рассказал собеседник «КП-Екатеринбург». В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пояснили, что сейчас проводится доследственная проверка, также назначена судебно-медицинская экспертиза. 8 декабря «Уральские авиалинии» сообщили о том, что Киргизия открывает границы. Авиаперевозчик осуществляет рейсы в эту страну из Екатеринбурга и других городов России. Напомним, в середине октября в «Кольцово» аннулировали рейсы в Казахстан по проданным билетам. В «Кольцово» аннулировали рейсы в Казахстан по уже проданным билетам

