На урале мигрант совершил самоубийство за сутки до открытия границы с родиной

На урале мигрант совершил самоубийство за сутки до открытия границы с родиной

Сегодня, 14:50ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге покончил с собой 20-летний гражданин Киргизии.

Тело обнаружили на 16 этаже на улице Седова, 53. Перед смертью молодой человек отправил своему брату сообщение.

Он попросил передать родственникам, что любит их, и что они должны его понять. А еще написал, что не видел свою девушку около года. Она живет в Кыргызстане, а погибший не мог приехать к ней из-за закрытых границ,рассказал собеседник «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пояснили, что сейчас проводится доследственная проверка, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

8 декабря «Уральские авиалинии» сообщили о том, что Киргизия открывает границы. Авиаперевозчик осуществляет рейсы в эту страну из Екатеринбурга и других городов России.

Напомним, в середине октября в «Кольцово» аннулировали рейсы в Казахстан по проданным билетам.

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