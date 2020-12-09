На урале мигрант совершил самоубийство за сутки до открытия границы с родиной

Тело обнаружили на 16 этаже на улице Седова, 53. Перед смертью молодой человек отправил своему брату сообщение.
Он попросил передать родственникам, что любит их, и что они должны его понять. А еще написал, что не видел свою девушку около года. Она живет в Кыргызстане, а погибший не мог приехать к ней из-за закрытых границ,рассказал собеседник «КП-Екатеринбург».
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пояснили, что сейчас проводится доследственная проверка, также назначена судебно-медицинская экспертиза.
8 декабря «Уральские авиалинии» сообщили о том, что Киргизия открывает границы. Авиаперевозчик осуществляет рейсы в эту страну из Екатеринбурга и других городов России.
Напомним, в середине октября в «Кольцово» аннулировали рейсы в Казахстан по проданным билетам.