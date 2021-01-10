На Урале ищут родственников потерявшего память 82-летнего военного врача

Родился пенсионер 02.05.1938, в Ташкенте. После жил в городе Александров, Владимирская область. По его словам, служил военным врачом в Севастополе. Пенсионер не помнит, сколько времени живет на вокзале. Он рассказал, что документы забрали сотрудники правоохранительных органов, чтобы он мог дальше здесь жить, сообщает Е1.