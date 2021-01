На Урале ищут родственников потерявшего память 82-летнего военного врача

В Екатеринбурге, на железнодорожном вокзале, нашли 82-летнего Патрикеева Евгения Алексеевича с частичной потерей памяти.

Предполагается, что пожилой мужчина пережил инсульт. Он не помнит, как попал в Екатеринбург. На данный момент его доставили в одну из городских больниц. Родился пенсионер 02.05.1938, в Ташкенте. После жил в городе Александров, Владимирская область. По его словам, служил военным врачом в Севастополе. Пенсионер не помнит, сколько времени живет на вокзале. Он рассказал, что документы забрали сотрудники правоохранительных органов, чтобы он мог дальше здесь жить, сообщает Е1. Полицейские проверили данные мужчины по базе, но как без вести пропавший он не числится. Также отсутствует информация о месте его прописки. По словам стражей порядка, ранее они пенсионера не видели и не забирали у него документов. Однако одна из пассажирок сказала, что видит этого пожилого мужчину на железнодорожном вокзале Екатеринбурга на протяжении одного-двух месяцев,рассказал мужчина, нашедший пенсионера. Как отметили в транспортной полиции, в момент госпитализации дедушка был при документах. Его проверили по базам. Всех, кто имеет какую-либо информацию, просят обратиться в поисковый отряд «Лиза Алерт». Photo: ПО «Лиза Алерт» Напомним, в Верхнем Тагиле продолжаются поиски пропавшей 16-летней школьницы. Манежа Федотова пропала без вести 9 января. После того, как покинула свой дом около 07.30 В Верхнем Тагиле пропала 16-летняя девушка

