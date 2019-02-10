Полицейские помогли замерзающим в автомобиле людям на трассе Екатеринбург-Тюмень

В ходе патрулирования трассы Екатеринбург-Тюмень два сотрудника ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Камышловский» лейтенант Александр Юркевич и старший прапорщик Андрей Чухломин заметили стоящий на обочине автомобиль Toyota Celica.

Подойдя к машине полицейские выяснили, что заглох двигатель автомобиля. Водитель и два пассажира начали замерзать, так как на улице был 30-градусный мороз с метелью.