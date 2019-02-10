Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Полицейские помогли замерзающим в автомобиле людям на трассе Екатеринбург-Тюмень
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Img 20190208 wa0003 800x600

Полицейские помогли замерзающим в автомобиле людям на трассе Екатеринбург-Тюмень

Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: МО МВД «Камышловский»
Читайте
также
ТОП-5: самые крупные судебные иски в Свердловской области за январь 2019 года
Дефекты обнаружены в тагильском перинатальном центре за 860 млн рублей
Лыжня России, каллиграфия и выставка графики. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?