Полицейские помогли замерзающим в автомобиле людям на трассе Екатеринбург-Тюмень
Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: МО МВД «Камышловский»
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8 февраля на трассе Екатеринбург-Тюмень сотрудники ГИБДД оказали помощь водителю и двум пассажирам Toyota, которые из-за поломки автомобиля начали замерзать в 30-градусный мороз.
В ходе патрулирования трассы Екатеринбург-Тюмень два сотрудника ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Камышловский» лейтенант Александр Юркевич и старший прапорщик Андрей Чухломин заметили стоящий на обочине автомобиль Toyota Celica.
Подойдя к машине полицейские выяснили, что заглох двигатель автомобиля. Водитель и два пассажира начали замерзать, так как на улице был 30-градусный мороз с метелью.
Полицейские помогли отбуксовать неисправный автомобиль в автосервис, сообщает пресс-служба МО МВД «Камышловский».
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