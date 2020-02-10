В Екатеринбурге четверо таджиков обокрали супермаркеты 24 раза

На счету осужденных 24 преступления. Они обокрали магазины «Монетка», «Дикси» и «Пятерочка». Мужчины надевали кепки для того, чтобы их впоследствии не могли найти по записям камер видеонаблюдения. Товар они складывали в сумки и рюкзаки. Ущерб, который банда нанесла торговым сетям, оценили в 100 тысяч рублей.