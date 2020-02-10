В Екатеринбурге четверо таджиков обокрали супермаркеты 24 раза
Сегодня, 21:38ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге четверо граждан Таджикистана осуждены за воровство продуктов из магазинов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
На счету осужденных 24 преступления. Они обокрали магазины «Монетка», «Дикси» и «Пятерочка». Мужчины надевали кепки для того, чтобы их впоследствии не могли найти по записям камер видеонаблюдения. Товар они складывали в сумки и рюкзаки. Ущерб, который банда нанесла торговым сетям, оценили в 100 тысяч рублей.
На суде они отрицали, что действовали вместе. Каждый из мужчин получил от шести до восьми с половиной лет тюрьмы и штрафы от 30 до 100 тысяч рублей.
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