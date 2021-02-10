В Екатеринбурге глава компании опроверг обвинения об угрозах увольнения беременной

В Екатеринбурге глава компании опроверг обвинения об угрозах увольнения беременной

Сегодня, 22:10ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге глава логистической компании «Транстерминал» Николай Кокарев опроверг обвинения женщины, которая заявила, что ее хотели уволить из-за беременности.

По словам Кокарева, на связь с руководством беременная не выходила последние полторы недели. Ранее она попросила, чтобы ее перевели на удаленную работу, однако получила отказ, после чего ушла на больничный.

Она сестру за зарплатой присылала. Мы ее не видим, не слышим, а тут такое началось,рассказал изданию Ура.ру мужчина.

Также он не понимает, по какой причине женщина рассказала другую версию событий.

Напомним, жительница Екатеринбурга пожаловалась, что директор логистической компании, узнав, что она «в положении», предложил ей уволиться и пригрозил снижением заработной платы. Девушка заявила, что мужчина кричал на нее, после чего ей стало плохо. Врачи заподозрили угрозу выкидыша.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
увольнениебеременностьобвиненияЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы