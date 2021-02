В Нижнем Тагиле вандалы воруют таблички с кладбища на Вагонке

В Нижнем Тагиле посетители кладбища на Вагонке пожаловались на пропавшие с памятников таблички.

О происшествие стало известно 6 февраля. Посетительница кладбища рассказала, что обнаружила пропажу таблички с памятника на могиле. Кроме того, тагильчанка заметила, что и кресты на соседних могилах также остались с одной фотографией, без обозначения имени. Судя по всему, пытались оторвать вообще всё, вместе с фотографиями. Однако это не получилось — фотоснимки были прикручены на саморезы. Правда это не помешало злоумышленникам помять снимки при попытке снять,отметила местная жительница в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». Женщина предположила, что вандалы сдают потом похищенное в металлолом. Photo: «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали редакции TagilCity.ru, что заявлений по данному инциденту от граждан не поступало. Тем не менее, информация был доведена до руководства муниципального управления МВД. На место выезжала следственно-оперативная группа, организована проверка, сообщили в пресс-службе. В полиции попросили граждан, пострадавших от действий вандалов, сообщить о происшествии в дежурную часть по телефону 8 (3435) 47-70-02 или 02. Напомним, 2 февраля стало известно о вандализме на кладбище в Екатеринбурге. Бездомный мужчина спилил 24 деревянных креста на Лесном кладбище для растопки костра. 55-летний подозреваемый был доставлен в отделение полиции. В Екатеринбурге бездомный спилил для костра 24 креста на Лесном кладбище

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter