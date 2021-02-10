В Нижнем Тагиле вандалы воруют таблички с кладбища на Вагонке

Судя по всему, пытались оторвать вообще всё, вместе с фотографиями. Однако это не получилось — фотоснимки были прикручены на саморезы. Правда это не помешало злоумышленникам помять снимки при попытке снять,отметила местная жительница в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».