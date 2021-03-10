Заблудившуюся 70-летнюю лыжницу вывели из леса тагильские спасатели

Заблудившуюся 70-летнюю лыжницу вывели из леса тагильские спасатели

Сегодня, 20:17ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Спасатели из Нижнего Тагила вывели из леса пожилую лыжницу, которая там заблудилась.

Инцидент произошел вечером 9 марта. Пенсионерка ехала вместе с сыном по трассе Екатеринбург — Серов. Женщина захотела пройтись по лесу на лыжах, поэтому попросила остановить автомобиль у базы «Спартак» в районе комплекса трамплинов и ушла, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на директора Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергея Коперкина.

Сын начал переживать, когда мама долго не возвращалась, поэтому в 19.45 он связался со спасателями.

Лыжницу нашли спустя полтора часа. Как стало известно, пенсионерка каталась по лесу, но испугалась и уронила лыжи. На данный момент состояние женщины приемлемое, повреждения она не получила.

Напомним, 6 марта в Екатеринбурге двое человек пострадали при пожаре в квартире жилого дома. 23 человека были эвакуированы спасателями, также сотрудники МЧС спасли девочку-инвалида.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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