В иркутской колонии произошел пожар после бунта заключенных

По предварительным данным, пожар возник в результате поджога. Огнем охвачены три здания, где расположены деревообрабатывающие цеха. По словам собеседника издания, осужденные устроили беспорядки, во время которых устроили поджог.

Правозащитник Павел Глущенко рассказал, что не может попасть в исправительное учреждение, поскольку подъездные пути перекрыты. Также, по его словам, бунт заключенных там продолжается.