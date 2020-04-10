В иркутской колонии произошел пожар после бунта заключенных
Сегодня, 21:58ПроисшествияФото: группа Инцидент Барнаул во ВКонтакте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В исправительной колонии Ангарска Иркутской области произошел пожар через день после того, как заключенные устроили там бунт, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, пожар возник в результате поджога. Огнем охвачены три здания, где расположены деревообрабатывающие цеха. По словам собеседника издания, осужденные устроили беспорядки, во время которых устроили поджог.
Правозащитник Павел Глущенко рассказал, что не может попасть в исправительное учреждение, поскольку подъездные пути перекрыты. Также, по его словам, бунт заключенных там продолжается.
9 апреля в колонии № 15 заключенные напали на одного из сотрудников. В отношении нападавших СК возбудил уголовное дело.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей