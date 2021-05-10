Семь пожарных выезжали на тушение бани в саду «Шахтостроитель» в Нижнем Тагиле

Семь пожарных выезжали на тушение бани в саду «Шахтостроитель» в Нижнем Тагиле
Семь пожарных выезжали на тушение бани в саду «Шахтостроитель» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:45ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Баня сгорела в саду «Шахтостроитель» в Нижнем Тагиле, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру 9 мая около 18.30. В коллективном саду «Шахтостроитель» в Нижнем Тагиле горела частная баня.

Стена деревянного здания загорелась на площади один квадратный метр. На место происшествия выезжали две единицы спецтехники и семь огнеборцев. Однако возгорание было потушено первичными средствами пожаротушения до прибытия сотрудников МЧС.

Напомним, 9 мая в поселке Уралец под Нижним Тагилом около 21.00 загорелся еще один нежилой барак на площади 200 квадратных метров на улице Трудовая. Прибывшие пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций в 03.40.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
пожарбанясадНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы