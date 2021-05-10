Семь пожарных выезжали на тушение бани в саду «Шахтостроитель» в Нижнем Тагиле

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру 9 мая около 18.30. В коллективном саду «Шахтостроитель» в Нижнем Тагиле горела частная баня.
Стена деревянного здания загорелась на площади один квадратный метр. На место происшествия выезжали две единицы спецтехники и семь огнеборцев. Однако возгорание было потушено первичными средствами пожаротушения до прибытия сотрудников МЧС.
Напомним, 9 мая в поселке Уралец под Нижним Тагилом около 21.00 загорелся еще один нежилой барак на площади 200 квадратных метров на улице Трудовая. Прибывшие пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций в 03.40.