Прокуратура проверит детсад в Полевском после избиения воспитательницей ребенка

Прокуратура проверит детсад в Полевском после избиения воспитательницей ребенка
Прокуратура проверит детсад в Полевском после избиения воспитательницей ребенка
Сегодня, 16:56ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Представители прокуратуры нагрянут в детсад Полевского с проверкой после ЧП, в ходе которого воспитательница ударила по лицу мальчика.

Воспитательница побила 5-летнего мальчика в детсаду Полевского, после чего прокуратура отправилась в учреждение с проверкой. Информация о избиении появлялась в СМИ. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Речь идет о детском саде №65. Там воспитательница из-за плохого поведения мальчика ударила его по лицу, после чего у него из носа потекла кровь.

В результате правоохранители приехали в детсад и установили степень причинения вреда малышу. Далее будет проводиться проверка, после которого примут решение о наказании воспитательницы.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
детский садвоспитательвоспитательница#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы