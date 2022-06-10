Прокуратура проверит детсад в Полевском после избиения воспитательницей ребенка

Представители прокуратуры нагрянут в детсад Полевского с проверкой после ЧП, в ходе которого воспитательница ударила по лицу мальчика.

Воспитательница побила 5-летнего мальчика в детсаду Полевского, после чего прокуратура отправилась в учреждение с проверкой. Информация о избиении появлялась в СМИ. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. Речь идет о детском саде №65. Там воспитательница из-за плохого поведения мальчика ударила его по лицу, после чего у него из носа потекла кровь. В результате правоохранители приехали в детсад и установили степень причинения вреда малышу. Далее будет проводиться проверка, после которого примут решение о наказании воспитательницы.

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