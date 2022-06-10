Свердловский электрик умер при невыясненных обстоятельствах

Трагедия случилась 9 июня. По поступившей первоначально информации, парня поразило током, когда он чинил коммуникации в подвале жилого дома на улице Базстроевской.
Коллеги вызвали товарищу медбригаду. На момент приезда врачей он был еще жив. Тем не менее, сохранить жизнь пострадавшего не удалось, его не стало в реанимации.
Однако в организации, где трудился погибший, гибель от электрического разряда опровергают. Представители компании говорят, что парень по неустановленной причине упал в обморок и умер, так и не приходя в себя, сообщает газета «Заря Урала».
Менее двух недель назад другой электрик погиб при проведении плановых работ на столбе освещения в Волчанске.