Свердловский электрик умер при невыясненных обстоятельствах

Свердловский электрик умер при невыясненных обстоятельствах
Свердловский электрик умер при невыясненных обстоятельствах
Сегодня, 15:38ПроисшествияФото: 1MI
Молодой электрик потерял сознание во время работы в городе Краснотурьинск и вскоре умер в больнице.

Трагедия случилась 9 июня. По поступившей первоначально информации, парня поразило током, когда он чинил коммуникации в подвале жилого дома на улице Базстроевской.

Коллеги вызвали товарищу медбригаду. На момент приезда врачей он был еще жив. Тем не менее, сохранить жизнь пострадавшего не удалось, его не стало в реанимации.

Однако в организации, где трудился погибший, гибель от электрического разряда опровергают. Представители компании говорят, что парень по неустановленной причине упал в обморок и умер, так и не приходя в себя, сообщает газета «Заря Урала».

Менее двух недель назад другой электрик погиб при проведении плановых работ на столбе освещения в Волчанске.

Сюжеты:
Новости УрФО
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