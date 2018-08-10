Водитель погиб на месте: Chevrolet Niva утонул под Нижним Тагилом

9 августа около 9:30 водитель автомобиля Chevrolet Niva съехал в искусственную выработку, заполненную водой, между поселком Евстюниха и деревней Баклушина. Машина перевернулась, водитель погиб на месте.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы около 15:00. На место выехали сотрудники ГИБДД. Автомобиль был поднят из воды с помощью инспекторов и местных жителей.