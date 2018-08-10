Водитель погиб на месте: Chevrolet Niva утонул под Нижним Тагилом

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9 августа на участке дороги между поселком Евстюниха и деревней Баклушина погиб 56-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, утонувшего в искусственной выработке с водой.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: АН «Между строк»
9 августа около 9:30 водитель автомобиля Chevrolet Niva съехал в искусственную выработку, заполненную водой, между поселком Евстюниха и деревней Баклушина. Машина перевернулась, водитель погиб на месте.
Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы около 15:00. На место выехали сотрудники ГИБДД. Автомобиль был поднят из воды с помощью инспекторов и местных жителей.
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В настоящий момент ведется доследственная проверка. По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva не справился с управлением.
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