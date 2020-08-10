Аномально сильный ливень в Нижнем Тагиле привел к ЧП в цехе УВЗ

В Нижнем Тагиле на УВЗ во время ливня произошло затопление цеха № 563. Об этом сообщил в социальной сети «Вконтакте» очевидец Игорь. Он разместил

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе НПК «Уралвагонзавод», причиной ЧП стал аномально сильный ливень. Из-за аномально сильного ливня, который случился вечером 7 августа, в литейном цехе № 2 (563) произошел разрыв соединений в ливневой канализации. Авария была устранена в кратчайшие сроки силами подразделения. Персонал и оборудование в результате случившегося не пострадали. На производственный процесс этот случай не повлиял. Подразделение работает в штатном режиме, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ. Фото: страница Игоря Ковалева во "Вконтакте" Напомним, ранее из-за сильного ливня в Нижнем Тагиле затопило улицы. По словам очевидцев, в некоторых местах вода доходила почти до окон автомобилей. В течение следующего дня, последствия были устранены.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter