Мужчина погиб в столкновении автомобиля с автобусом возле Новой Ляли

10 сентября днем на 291 км трассы «Екатеринбург-Серов» возле своротки на Новую Лялю произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2106 с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте. В автобусе никто не пострадал. Пассажиры добрались к месту назначения самостоятельно на попутном транспорте.