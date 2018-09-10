Мужчина погиб в столкновении автомобиля с автобусом возле Новой Ляли

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10 сентября на 291 км трассы «Екатеринбург-Серов» в столкновении ВАЗ-2106 с рейсовым автобусом погиб водитель легкового автомобиля.
Источник: Инцидент Екатеринбург
10 сентября днем на 291 км трассы «Екатеринбург-Серов» возле своротки на Новую Лялю произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2106 с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте. В автобусе никто не пострадал. Пассажиры добрались к месту назначения самостоятельно на попутном транспорте.
Для деблокировки погибшего из автомобиля сотрудники МЧС использовали специальный инструмент. Огнеборцы сняли клеммы аккумуляторов транспортных средств, чтобы недопустить возникновение возгорания.
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Видео: Инцидент Екатеринбург
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Причины происшествия выясняются.
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