Сотрудник ППС на личном автомобиле протаранил Opel в Екатеринбурге

9 сентября около 22:35 в Екатеринбурге на перекрестке Гурзуфской и Посадской произошло ДТП. Автомобиль марки Chevrolet, поворачивая с Гурзуфской на Посадскую, нарушил правила дорожного движения и не пропустил Opel, который направлялся в сторону улицы Московской.

Видео Видео: Тау Шеремет Новости Урала

От удара автомобиль марки Opel отбросило на 30 метров в сторону, машина перевернулась. Очевидцы помогли выбраться девушке, которая находилась за рулем разбитого автомобиля Opel. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у нее сотрясение мозга и увезли в больницу.