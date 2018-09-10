Сотрудник ППС на личном автомобиле протаранил Opel в Екатеринбурге

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9 сентября около 22:35 в Екатеринбурге на перекрестке улиц Гурзуфской и Посадской произошло ДТП с участием сотрудника ППС на личном автомобиле.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Тау Шеремет Новости Урала
9 сентября около 22:35 в Екатеринбурге на перекрестке Гурзуфской и Посадской произошло ДТП. Автомобиль марки Chevrolet, поворачивая с Гурзуфской на Посадскую, нарушил правила дорожного движения и не пропустил Opel, который направлялся в сторону улицы Московской.
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От удара автомобиль марки Opel отбросило на 30 метров в сторону, машина перевернулась. Очевидцы помогли выбраться девушке, которая находилась за рулем разбитого автомобиля Opel. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у нее сотрясение мозга и увезли в больницу.
Водитель Chevrolet, который был в форме сотрудника ППС, по словам свидетелей аварии, из автомобиля не выходил и состоянием пострадавшей не интересовался.
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