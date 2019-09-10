В Ивделе 14-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами

По предварительной информации, 9 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на стадионе на улице Маяковского, 22 на 14-летнего подростка упали футбольные ворота. Установлено, что ребенок в компании других детей находился на территории стадиона «Химик». Ребята играли в футбол. Когда мяч улетел в сторону, двое ребят побежали за ним, а один мальчик повис на футбольных воротах и стал на них раскачиваться. Ворота не были должным образом закреплены и упали на подростка. Мальчику причинена черепно-мозговая травма, приведшая к летальному исходу.