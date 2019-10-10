В Екатеринбурге аварийную посадку совершил военный самолет
Сегодня, 12:57ПроисшествияФото: Скриншот видео Ура.ру
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В Кольцово экстренно сел военно-транспортный самолет Ан-12, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что у самолета отказали шасси и он вынужден был свершать аварийную посадку «на брюхо». Посадка прошла без каких-либо инцидентов, на борту опасных грузов не перевозилось, возгорания не зафиксировано.
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Видео: Ура.ру
В пресс-службе аэропорта пояснили, что на время прилета военного самолета взлет и посадка других бортов были приостановлены.
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