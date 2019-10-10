Один ребенок умер и два пострадали при пожаре в Екатеринбурге
Сегодня, 19:01ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге в пожаре погиб ребенок, еще двое детей пострадали. Прокуратура Свердловской области начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожар произошел 10 октября в доме на улице Таганской. По предварительной информации, мать оставила своих троих детей с двумя подругами. Женщины употребляли алкоголь.
По информации прокуратуры, в результате пожара один ребенок погиб, двое – отравились продуктами горения. Детей удалось вынести в подъезд, они были направлены в больницу.
Предварительная версия возникновение пожара – неосторожное обращение с огнем.
Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, рассказали в прокуратуре.
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