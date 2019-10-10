Один ребенок умер и два пострадали при пожаре в Екатеринбурге

Пожар произошел 10 октября в доме на улице Таганской. По предварительной информации, мать оставила своих троих детей с двумя подругами. Женщины употребляли алкоголь.

По информации прокуратуры, в результате пожара один ребенок погиб, двое – отравились продуктами горения. Детей удалось вынести в подъезд, они были направлены в больницу.

Предварительная версия возникновение пожара – неосторожное обращение с огнем.