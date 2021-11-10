В настоящее время следователями и оперативными сотрудниками УТ МВД России по УрФО проводится комплекс следственных и розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причастных лиц. Проведены выемки документов и назначены различные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.