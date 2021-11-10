О массовых хищениях оградок с могил на кладбище сообщили жители Нижнего Тагила

О массовых хищениях оградок с могил на кладбище сообщили жители Нижнего Тагила
О массовых хищениях оградок с могил на кладбище сообщили жители Нижнего Тагила
Сегодня, 11:56ПроисшествияФото: 1МI
С кладбища на Руднике в Нижнем Тагиле участились случаи воровства металлических могильных оградок.

Несмотря на то, что кладбище находится под присмотром смотрителя-сторожа, воровство металлических конструкций и оградок с могил происходит периодически, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

На фотографии, сделанной очевидцем, видно, что ограды сначала складируются у въезда на погост.

Фото:Группа "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

По кражам оградок с кладбища на Руднике в полицию заявлений не поступало. По данной информации будет проведена проверка,ответили на запрос редакции TagilCity.ru пресс-службе МУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Напомним, в середине августа 2021 года стало известно о массовом хищении могильных оград с кладбища «Пихтовые горы» на Вагонке в Нижнем Тагиле. Только за месяц там было похищено порядка 40 оградок. Как говорили тогда специалисты похоронного агентства, воруют ограды не для сдачи в металлолом, а из-за высокой стоимости (от 700 до 20 тысяч рублей за метр) и художественной ценности некоторых кованных изделий.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
кладбищеРудникметаллкражиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы