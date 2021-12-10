Стали известны подробности гибели супругов в закрытом доме под Нижним Тагилом

Сообщение об обнаружении тел супругов поступило в полицию Кушвинского ГО 9 декабря. По данному факту ведомство начало проверку, сообщили в пресс-службе.
О происшествии сообщил диспетчер пожарной части в Баранчинском. После того, как пожар во дворе дома и сарае был локализован, сыщики нашли сильно поврежденные огнем тела. По одной из версий причиной пожара стало замыкание электропроводки, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В тот же день оперуополномоченными была осмотрена квартира матери хозяина дома. Сама женщина скончалась в конце августа 2021 года.
Их мистическая смерть, по словам Валерия Горелых, вызвала много вопросов. Известно, что погибшая незадолго до произошедшего общалась с дочерью. На руках женщины были ожоги, полученные во время того, как она пыталась спасти животных. При этом квартира была закрыта изнутри.