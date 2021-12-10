Стали известны подробности гибели супругов в закрытом доме под Нижним Тагилом

Их мистическая смерть, по словам Валерия Горелых, вызвала много вопросов. Известно, что погибшая незадолго до произошедшего общалась с дочерью. На руках женщины были ожоги, полученные во время того, как она пыталась спасти животных. При этом квартира была закрыта изнутри.