Пожилой тагильчанке вернули 13 тысяч рублей за навязанную замену окон

В Нижнем Тагиле пожилой женщине по телефону предложили «гарантию на окна», а узнав о наличии старых деревянных блоков, навязали установку пластикового стеклопакета. После вмешательства внука фирма вернула ей деньги.

На домашний телефон жительнице ГГМ позвонил неизвестный и предложил заплатить за «гарантию на окна». Пожилая жительница Нижнего Тагила сообщила собеседнику, что у нее старые деревянные окна. Тогда звонивший настоял на установке пластикового стеклопакета. В этот же день к пенсионерке пришел мужчина и взял с нее 13 тысяч рублей предоплаты. Общая стоимость установки окна составила 25 тысяч рублей. Неизвестный сообщил пожилой женщине, что к ней приедет замерщик и окно будет изготавливаться под заказ. Позже бабушка рассказала о произошедшем своему внуку. Он обратился в организацию, указанную в договоре, и сообщил, что хочет вернуть взнос и отказаться от установки. На тот момент, никаких замеров в квартире бабушки никто не проводил. Однако в фирме сообщили, что отказаться мы не можем, так как окно уже изготавливается. Откуда организация взяла при этом размеры, остается мне непонятным, рассказывает внук в беседе с редакцией. В договоре, среди прочего, присутствует пункт, по которому «подрядчик не несет ответственности за достоверность размеров, предоставленных заказчиком самостоятельно или выполненных третьими лицами». Договор, который предложили пенсионерке. Photo: TagilCity.ru Бабушка побоялась обращаться в правоохранительные органы, так как не была уверена, что ей помогут. Издание TagilCity.ru связалось с фирмой, которая была указана как поставщик услуги. В организации рассказали, что денежные средства вернули пенсионерке. 13 тысяч рублей вернули через день после обращения внука. Денежные средства привезли домой, ей не пришлось ходить за ними, рассказал представитель фирмы. Редакция TagilCity.ru рекомендует предупредить своих пожилых родственников внимательно относиться к телефонным звонкам и читать документы, которые они подписывают. В данном случае, пенсионерке повезло, что она не столкнулась с мошенничеством и ей удалось вернуть денежные средства. Однако звонки используются и недобросовестными организациями, отдав деньги которым, жители уже не смогут добиться возврата своих сбережений.

