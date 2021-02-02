Перевел 1,28 млн рублей: тагильчанин семь раз поверил «службе безопасности» банка

Перевел 1,28 млн рублей: тагильчанин семь раз поверил «службе безопасности» банка

Сегодня, 19:03ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Тагильчанин, работник УВЗ, в течение месяца перевел «сотрудникам банка» 1,28 миллиона рублей.

Всего аферистам удалось обмануть мужчину семь раз. Первый звонок поступил 17 декабря 2020 года. Мошенник представился сотрудником службы безопасности Сбербанка и пояснил, что неизвестные пытаются оформить кредит на имя мужчины. Для аннулирования операции было необходимо самому получить кредит и перевести деньги на резервный счет.

Тагильчанин оформил на себя кредиты в 200 тысяч рублей и на 260 тысяч рублей в другом отделении, после чего все деньги перевел на указанный счет.

На следующий день ситуация повторилась. Мужчина вновь поверил аферисту и оформил на себя два кредита на сумму 539 тысяч рублей, а затем отправил их на «резервный счет».

Через день житель Нижнего Тагила сообщил аферистам данные своей кредитной карты, с которой они перевели себе 150 тысяч. В тот же день еще 135 тысяч рублей мужчина сам «подарил» мошенникам.

В 2021 году «сотрудники банка» объявились в очередной раз в конце января. К этому моменту потерпевший понял, что стал жертвой обмана. Он рассказал 66.ру, что обратился в полицию с заявлением, по фактам мошенничества возбуждено уголовное дело.

Напомним, 70-летняя пенсионерка из Полевского лишилась почти 100 тысяч рублей. Телефонные мошенники сообщили женщине, что у нее накопилось 25 тысяч бонусов, чтобы ими воспользоваться необходимо было назвать номер банковской карты и код с обратной стороны.

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