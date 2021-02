«Суд не проверил»: в Екатеринбурге мужчина лишился денег из-за долгов своего тезки

В Екатеринбурге арбитражный суд списал шесть тысяч рублей долга с мужчины, перепутав его с однофамильцем.

После того, как мужчина осознал произошедшее, он обратился в суд и отменил взыскание, но приставы продолжали настаивать на выплате долга, сообщает Е1 со ссылкой на представителя общественной организации «Блок-пост» Дамира Садритдинова. Они отличаются только по адресам прописки и ИНН, но суд это почему-то не проверил. И то, что они не проверили ИНН, — это еще можно понять, но как они не проверили прописку?отметил мужчина. По его словам, екатеринбуржец подал жалобу, после чего первое решение было отменено. Однако пристав долгое время не закрывала производство, поэтому деньги вернуть не удавалось. В результате мужчина подал в суд. Заседание пришлось переносить пять раз, поскольку пристав, которая не закрыла производство, не приходила. На шестой раз екатеринбуржец сумел добиться того, что действия пристава признали незаконными. Напомним, в ноябре 2020 года стало известно, что житель Новосибирска лишился 160 тысяч с карты из-за долгов тезки из Нижнего Тагила. Житель Новосибирска лишился денег из-за долгов тезки в Нижнем Тагиле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter