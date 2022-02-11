Житель Нижнего Тагила на глазах у детей чуть не сжег их мать в автомобиле

Житель Нижнего Тагила попытался сжечь бывшую жену в автомобиле

15 января в Нижнем Тагиле один местный житель пытался сжечь свою бывшую жену, закрыв в автомобиле. За угрозу убийством в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Бывшие супруги с детьми ехали в сторону магазина. Женщина была за рулем и не реагивала на выпады их отца. Мужчина не скрывал, что ревнует. Он закатил скандал, после чего потребовал остановить автомобиль. На парковке все кроме женщины вышли на улицу. Сделать это ей не давал ревнивец. Облив переднее сиденье и коврик моторным маслом, он поджег салон. Женщина пыталась выбраться, но злоумышленник припер дверь снаружи. Происходило это на глазах у детей. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, одному из них 6 лет, а другому 10. Они были напуганы, но мама в результате инцидента не погибла. Она обратилась в полицию, и в отношении бывшего мужа возбудили уголовное дело. Вопрос о привлечении его к уголовной ответственности решается в Тагилстроевском суде. По закону обвиняемому, с учетом неоднократных судимостей, грозит до 2 лет лишения свободы.

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