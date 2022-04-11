Житель Краснотурьинска обвиняется в съемке порнографии и насилии над подростком

Помимо этого, обвиняемого судят и по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. По этой статье судят тех, кто применял насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. За это виновнику произошедшего по закону грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.