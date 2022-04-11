Житель Краснотурьинска обвиняется в съемке порнографии и насилии над подростком

Житель Краснотурьинска обвиняется в съемке порнографии и насилии над подростком
Житель Краснотурьинска обвиняется в съемке порнографии и насилии над подростком
Сегодня, 14:09ПроисшествияФото: pixabay.com
Житель Краснотурьинска обвиняется в создании порнографических роликов с участием 13-летнего подростка. Также в отношении тинейджера были совершены насильственные действия.

Сотрудники правоохранительных органов никак не комментируют данное ЧПпоп риказу руководства, пишет «Вечерний Краснотурьинск».

Известно, что жителя Краснотурьинска обвиняют по п. «в» части 2 ст. 242.2 УК РФ. Это статья, по которой судят преступников, которые используют детей для съемок в порнографических роликах. По данной статье предполагаемому злоумышленнику грозит наказание сроком от 8 до 15 лет тюремного заключения.

Помимо этого, обвиняемого судят и по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. По этой статье судят тех, кто применял насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. За это виновнику произошедшего по закону грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

По сведениям издания, предполагаемому преступнику 56 лет, а пострадавшему ребенку 13 лет.

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