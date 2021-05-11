Ехали с дачи: четыре человека погибли в ДТП под Екатеринбургом

Четыре человека, в том числе 7-летний ребенок, погибли в ДТП под Екатеринбургом в результате столкновения «Лады» с фургоном.

О погибших в аварии, произошедшей в понедельник, 10 мая на ЕКАД, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. В ведомстве отметили, что еще один участник аварии находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По данным ГИБДД, в легковом автомобиле находилась семья из пяти человек: бабушка и дедушка, отец и мать, а также их 7-летняя дочь. Они возвращались с дачи домой. В результате ДТП от полученных травм скончались — трое взрослых пассажиров «ВАЗ-2113»: мужчина 1961 года рождения, женщина 1952 года рождения, женщина 1988 года рождения. Все погибшие находились на заднем пассажирском сидении. На переднем пассажирском сидении автомашины «ВАЗ — 2113» в автокресле находилась 7- летняя девочка, медики не смогли спасти жизнь ребенка, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. Водитель фургона «Фиат Дукато» и его пассажир не пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Напомним, смертельное ДТП с участие «Лады» и фургона произошло на трассе под Екатеринбургом 10 мая. Легковушку от удара разворотило настолько, что она осталась без крыши. Труп на переднем сидении: на трассе под Екатеринбургом «Лада» столкнулась с фургоном

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