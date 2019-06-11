Владислав Пинаев прокомментировал слухи о взрывчатом веществе в доме на Гальянке

Пока следствие не закончится, никто ничего не скажет. Со вчерашнего дня в доме работает Следственный комитет и ФСБ, сотрудники с собаками. Но мы сейчас с [руководителем 9-го отряда федеральной противопожарной службы Сергеем] Колчиным разговаривали, он говорит, что на его практике это не единственный случай такой. Комната, в которой происходит взрыв, в ней ничего, а более большое помещение втягивает в себя огонь, и основной пожар там происходит,прокомментировал TagilCity.ru Владислав Пинаев.