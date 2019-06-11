Владислав Пинаев прокомментировал слухи о взрывчатом веществе в доме на Гальянке
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев не располагает информацией о наличии во взорвавшейся 10 июня квартире следов взрывчатых веществ, заявил мэр TagilCity.ru. О том, что характер повреждений может говорить о подрыве взрывчатых веществ, сегодня сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах АН «Между строк».
По словам мэра Нижнего Тагила, точную причину хлопка и пожара установит следствие, но пока приоритетная версия — взрыв бытового газа.
Пока следствие не закончится, никто ничего не скажет. Со вчерашнего дня в доме работает Следственный комитет и ФСБ, сотрудники с собаками. Но мы сейчас с [руководителем 9-го отряда федеральной противопожарной службы Сергеем] Колчиным разговаривали, он говорит, что на его практике это не единственный случай такой. Комната, в которой происходит взрыв, в ней ничего, а более большое помещение втягивает в себя огонь, и основной пожар там происходит,прокомментировал TagilCity.ru Владислав Пинаев.
Напомним, хлопок в доме № 42 на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле произошел около семи часов вечера 10 июня. В результате взрыва 27-летнего хозяина квартиры выкинула из окна четвертого этажа. С ожогами 70% тела и многочисленными переломами мужчина был госпитализирован, но скончался утром 11 июня. Жильцы подъезда, в котором произошел хлопок, эвакуированы. Ночью здание обследовала спецтехника, специалисты сделали вывод, что оно не безопасно. Глава города объявил утром о введении режима ЧС, который позволит городу задействовать средства резервного фонда для помощи пострадавшим.