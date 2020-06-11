Пропавшего в центре Нижнего Тагила мальчика нашли живым и невредимым

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», информация о пропавшем ребёнке поступила в дежурную часть отдела полиции №16 в 17 часов 15 минут. Мама взяла с собой мальчика на собрание в медколледж.