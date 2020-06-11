Пропавшего в центре Нижнего Тагила мальчика нашли живым и невредимым
Сегодня, 20:11ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В четверг, 11 июня, в центре Нижнего Тагила пропал пятилетний Даниил Бондарев.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», информация о пропавшем ребёнке поступила в дежурную часть отдела полиции №16 в 17 часов 15 минут. Мама взяла с собой мальчика на собрание в медколледж.
По окончании встречи, женщина упустила сына из виду – он самостоятельно вышел на территорию рядом с образовательным учреждением. Ребёнка искали сотрудники ППСП и ГИБДД, волонтёры.
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Мальчика нашли и передали матери.
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