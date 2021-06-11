Безрезультатными оказались поиски уральского туриста в Абхазии

Группа российских волонтеров, которые 2 июня присоединились к поисково-спасательной операции, вернулась из района поиска. Они снова отработали маршрут, на котором пропал екатеринбуржец, в том числе высокогорье и альпийскую зону. На этот раз поиски также не дали никаких результатов.
Четверо из шести волонтеров попросили помощь в эвакуации из района слияния рек Химса и Кубыш. Добровольцы были сильно истощены и не смогли самостоятельно спуститься, они были вывезены вертолетом.
Напомним, 12 мая в горах Абхазии потерялись уральские туристы, в том числе и тагильчане. Шестеро из семи были найдены на следующий день, а 64-летний Владимир Ульянов из Екатеринбурга до сих пор не обнаружен. Мужчина остался в горах, так как на маршруте ему стало плохо. Товарищи оставили его в палатке с едой, откуда он и пропал.