Переходил дорогу: пешехода сбили насмерть в Нижнем Тагиле

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11 августа 2018 года около 1:00 в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
Сюжеты: Нижний Тагил
Происшествие случилось на пешеходном переходе напротив ТЦ «Мегамарт» по адресу Фрунзе, 13.
Водитель наехал на пешехода во время того, как тот переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда мужчина погиб.
Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.
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