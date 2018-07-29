ДТП произошло на перекрестке Мира — Ленина в Нижнем Тагиле

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29 июля 2018 года примерно в 18.00 в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие.
Сюжеты: Нижний Тагил
Столкновение произошло на перекрестке Мира — Ленина, напротив торгового центра «Проспект».
Участниками аварии стали легковой автомобиль марки ВАЗ-2110, автобус «DEPO» и трамвай №12. Легковой автомобиль правым крылом въехал в заднюю часть автобуса. В результате у трамвая отпала одна из запчастей.
Авария перекрыла трамвайное движение.
По словам свидетелей, есть пострадавшие.
Авария. Трамвай стоит, автобус и машина. Как я понимаю, есть пострадавшие. Машина въехала в автобус правым боком, сообщил TagilCity.ru очевидец Александр.
Сотрудники ДПС разбираются в обстоятельствах аварии.
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