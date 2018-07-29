ДТП произошло на перекрестке Мира — Ленина в Нижнем Тагиле

Столкновение произошло на перекрестке Мира — Ленина, напротив торгового центра «Проспект».

Участниками аварии стали легковой автомобиль марки ВАЗ-2110, автобус «DEPO» и трамвай №12. Легковой автомобиль правым крылом въехал в заднюю часть автобуса. В результате у трамвая отпала одна из запчастей.