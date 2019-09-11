ГИБДД под Первоуральском устроила погоню со стрельбой за Daewoo Matiz
Сегодня, 11:38ПроисшествияФото: «ДПС Online Первоуральск»
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На трассе под Первоуральском сегодня произошла погоня со стрельбой, сообщает портал Е1.
Как рассказали автолюбители в паблике «ДПС Online Первоуральск», водитель на Daewoo Matiz пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, некоторое время его преследовали, а затем открыли стрельбу по колесам. Автомобилист был задержан.
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В ГИБДД по региону обстоятельства инцидента журналистам издания обещали прокомментировать позднее.
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