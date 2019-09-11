ГИБДД под Первоуральском устроила погоню со стрельбой за Daewoo Matiz

Как рассказали автолюбители в паблике «ДПС Online Первоуральск», водитель на Daewoo Matiz пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, некоторое время его преследовали, а затем открыли стрельбу по колесам. Автомобилист был задержан.