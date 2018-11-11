99 человек были эвакуированы из кинотеатра «Кинодом» в Екатеринбурге
Сегодня, 16:58ПроисшествияФото: Юлия Ганина/ «Инцидент Екатеринбург»
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11 ноября в Екатеринбурге в кинотеатре «Кинодом» на улице Щербакова сработала пожарная сигнализация, были эвакуированы 99 посетителей и сотрудников.
Сюжеты: Екатеринбург
11 ноября в МЧС Екатеринбурга поступил сигнал о задымлении в кинотеатре «Кинодом» на улице Щербакова, 2. Из здания были эвакуированы 99 человек, включая 7 сотрудников. На место происшествия прибыли 24 единицы техники и 75 человек личного состава. Спасатели обследовали помещение, однако установить причину тревоги установить не удалось.
Позднее в ведомстве сообщили, что тревога была ложной, информирует Znak.com.
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