99 человек были эвакуированы из кинотеатра «Кинодом» в Екатеринбурге

11 ноября в МЧС Екатеринбурга поступил сигнал о задымлении в кинотеатре «Кинодом» на улице Щербакова, 2. Из здания были эвакуированы 99 человек, включая 7 сотрудников. На место происшествия прибыли 24 единицы техники и 75 человек личного состава. Спасатели обследовали помещение, однако установить причину тревоги установить не удалось.