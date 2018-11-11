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99 человек были эвакуированы из кинотеатра «Кинодом» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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99 человек были эвакуированы из кинотеатра «Кинодом» в Екатеринбурге

Сегодня, 16:58ПроисшествияФото: Юлия Ганина/ «Инцидент Екатеринбург»
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