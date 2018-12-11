Плантация в 167 кустов: екатеринбуржец выращивал коноплю у себя в квартире
В Екатеринбурге 33-летний мужчина занимался выращиванием конопли у себя в квартире. Плантацию обнаружили спасатели, которые приехали тушить пожар.
Жильцы дома на ул. Исетской вызвали пожарных, поскольку из одной квартиры здания шел дым. Прибывшим на место сотрудникам МЧС открыл дверь мужчина, который снимал квартиру в данной многоэтажке.
Он сказал, что сам справился с возгоранием, однако спасатели вошли в квартиру, чтобы удостовериться, что все в порядке. В квартире они обнаружили горшки с коноплей и вызвали полицейских.
В помещении находилось 167 кустов конопли и семь пакетов с уже готовой к продаже продукцией.
Хозяина квартиры не было на месте, его задержали в соседнем дворе. Им оказался 33-летний житель ЗАТО Снежинск. Он пояснил, что выращивал запрещенные растения для дальнейшей продажи.
Хозяину плантации грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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