Плантация в 167 кустов: екатеринбуржец выращивал коноплю у себя в квартире

Жильцы дома на ул. Исетской вызвали пожарных, поскольку из одной квартиры здания шел дым. Прибывшим на место сотрудникам МЧС открыл дверь мужчина, который снимал квартиру в данной многоэтажке.

Он сказал, что сам справился с возгоранием, однако спасатели вошли в квартиру, чтобы удостовериться, что все в порядке. В квартире они обнаружили горшки с коноплей и вызвали полицейских.

В помещении находилось 167 кустов конопли и семь пакетов с уже готовой к продаже продукцией.

Хозяина квартиры не было на месте, его задержали в соседнем дворе. Им оказался 33-летний житель ЗАТО Снежинск. Он пояснил, что выращивал запрещенные растения для дальнейшей продажи.