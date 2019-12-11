В Екатеринбурге пожар на заводе лакокрасочных материалов локализован

Пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. На данный момент работы по тушению продолжаются.

На месте работает 80 человек личного состава и 30 единиц спецтехники. Продолжает работать штаб пожаротушения.

Поступила информация об одном пострадавшем.

Кроме того, на месте пожара работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Превышение на данный момент не зарегистрировано.