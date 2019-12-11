В Екатеринбурге пожар на заводе лакокрасочных материалов локализован
Сегодня, 15:12ПроисшествияФото: E1.RU
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В 14:02 пожарным удалось ликвидировать угрозу распространения пожара в Екатеринбурге на складе лакокрасочных изделий, сообщает Главное управление МЧС по Свердловской области.
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Пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. На данный момент работы по тушению продолжаются.
На месте работает 80 человек личного состава и 30 единиц спецтехники. Продолжает работать штаб пожаротушения.
Поступила информация об одном пострадавшем.
Кроме того, на месте пожара работает передвижная лаборатория для измерения предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Превышение на данный момент не зарегистрировано.
В Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад, 35 около полудня произошло возгорание склада лакокрасочных изделий. По предварительной информации причиной пожара стала разлитая краска.
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