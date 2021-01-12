В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием ВАЗ-2104 и скорой помощи

Инцидент произошел на перекрестке улиц Пархоменко — Газетная. На фотографиях свидетелей происшествия можно увидеть, что у медицинского автомобиля повреждена передняя часть и выбита одна фара. Передний бампер служебного автомобиля также пострадал.