В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием ВАЗ-2104 и скорой помощи

Вечером в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором столкнулись машина скорой медицинской помощи и ВАЗ-2104.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Пархоменко — Газетная. На фотографиях свидетелей происшествия можно увидеть, что у медицинского автомобиля повреждена передняя часть и выбита одна фара. Передний бампер служебного автомобиля также пострадал. У ВАЗ-2104 светлого оттенка видна вмятина с правой стороны. Там расположено место пассажира. В результате аварии ВАЗ откинуло с проезжей часть в направлении тротуара, газель скорой помощи осталась стоять на дороге. Photo: TagilCity.ru О пострадавших ничего не сообщается. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Photo: группа "Тагил без ям" во "ВКонтакте" Напомним, в середине декабря в Екатеринбурге произошло ДТП со скорой медицинской помощью, которая везла пациента в больницу. В результате пострадали все участники аварии. В Екатеринбурге в ДТП со скорой помощью пострадали три человека

