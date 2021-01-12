В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием ВАЗ-2104 и скорой помощи

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием ВАЗ-2104 и скорой помощи

Сегодня, 19:43ПроисшествияPhoto: TagilCity.ru
Вечером в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором столкнулись машина скорой медицинской помощи и ВАЗ-2104.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Пархоменко — Газетная. На фотографиях свидетелей происшествия можно увидеть, что у медицинского автомобиля повреждена передняя часть и выбита одна фара. Передний бампер служебного автомобиля также пострадал.

У ВАЗ-2104 светлого оттенка видна вмятина с правой стороны. Там расположено место пассажира. В результате аварии ВАЗ откинуло с проезжей часть в направлении тротуара, газель скорой помощи осталась стоять на дороге.

Photo:TagilCity.ru

О пострадавших ничего не сообщается. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД.

Photo:группа "Тагил без ям" во "ВКонтакте"

Напомним, в середине декабря в Екатеринбурге произошло ДТП со скорой медицинской помощью, которая везла пациента в больницу. В результате пострадали все участники аварии.

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