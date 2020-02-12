В Екатеринбурге суд оставил под стражей рыбака, убившего егеря и ранившего второго

Инцидент произошел в конце ноября 2019 года. Андрей Киргинцев с напарником Сергеем Воробоховым проводили осмотр вверенной им территории. На берегу одного из озер они обнаружили избу Леонида Нихти. Там же они нашли свежую рыбу и поинтересовались, как он ее поймал. В результате рыбак вышел из избы, взял ружье и открыл стрельбу. Один из выстрелов ранил Киргинцева, который скончался в реанимации. Кроме того, топором Нити нанес удар Ворохобову по голове.