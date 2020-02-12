В Екатеринбурге суд оставил под стражей рыбака, убившего егеря и ранившего второго
В Екатеринбурге облсуд отклонил протест на продление ареста жителю Таборов Леониду Нехти, который обвиняется в расстреле егеря и попытке убить второго, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу регионального суда.
Нехти пытался опротестовать решение Тавдинского районного суда от 21 января 2020 года, которым ему была продлена мера пресечения в виде ареста на два месяца.
Инцидент произошел в конце ноября 2019 года. Андрей Киргинцев с напарником Сергеем Воробоховым проводили осмотр вверенной им территории. На берегу одного из озер они обнаружили избу Леонида Нихти. Там же они нашли свежую рыбу и поинтересовались, как он ее поймал. В результате рыбак вышел из избы, взял ружье и открыл стрельбу. Один из выстрелов ранил Киргинцева, который скончался в реанимации. Кроме того, топором Нити нанес удар Ворохобову по голове.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности») и части 3 статьи 30 УК РФ применительно к части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности»). Затем Нехти предъявили обвинение и заключили его под стражу.