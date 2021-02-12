В Екатеринбурге мигрант перерезал горло знакомой из-за денег

Тело девушки с перерезанным горлом было обнаружено на прошлой неделе в квартире на улице Степана Разина. Через несколько дней полицейские вычислили подозреваемого. 11 февраля состоялась операция по его задержанию, мужчина скрывался на съемной квартире.