В Екатеринбурге мигрант перерезал горло знакомой из-за денег

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Киргизии, которого подозревают в убийстве 26-летней девушки из-за денег.

Тело девушки с перерезанным горлом было обнаружено на прошлой неделе в квартире на улице Степана Разина. Через несколько дней полицейские вычислили подозреваемого. 11 февраля состоялась операция по его задержанию, мужчина скрывался на съемной квартире. Раннее подозреваемый имел судимость за хранение наркотиков. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Вину мужчина признает, рассказал, что убил из-за денег. Также его проверяют на другие преступления,рассказал Е1 источник в правоохранительных органах. Напомним, сегодня стало известно, что в Екатеринбурге пенсионерка получила два года условного срока с испытательным сроком четыре года за убийство сына кухонным ножом из-за водки. В Екатеринбурге пенсионерка получила два года условно за убийство сына из-за водки

