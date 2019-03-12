77 сотрудников ГУ МВД по Свердловской области сокрыли имущество и доходы

Прокуратура проверила исполнение закона о противодействии коррупции в свердловском ГУ МВД. Выяснилось, что сотрудники не предоставляли справки о доходах либо предоставляли их не в полном объеме. Так, у некоторых сотрудников в документах не были отражены сведения о расходах, наличии машин, недвижимости и земельных участках.