77 сотрудников ГУ МВД по Свердловской области сокрыли имущество и доходы
Сегодня, 19:42ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
77 сотрудников ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области привлечены к ответственности за нарушение порядка предоставления сведений о доходах. Двое уволены из органов за утрату доверия.
Прокуратура проверила исполнение закона о противодействии коррупции в свердловском ГУ МВД. Выяснилось, что сотрудники не предоставляли справки о доходах либо предоставляли их не в полном объеме. Так, у некоторых сотрудников в документах не были отражены сведения о расходах, наличии машин, недвижимости и земельных участках.
После проверки руководство уволило двух сотрудников в связи с утратой доверия, 77 сотрудников ведомства были привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей