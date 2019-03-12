Обвиняемому в массовом убийстве в Карпинске грозит пожизненное лишение свободы
Мужчине, обвиняемому в убийстве трех человек и поджоге квартиры с целью сокрытия следов, грозит пожизненное лишение свободы.
По версии правоохранительных органов, преступление было совершено с 9 на 10 февраля 2018 года. Мужчина употреблял спиртные напитки с тремя знакомыми, в числе которых была женщина. В ходе застолья между обвиняемым и одним из мужчин возник конфликт, так как последний его оскорбил.
Обвиняемый взял нож и направился в сторону обидчика, который укрылся за женщиной. Обиженный мужчина не успокоился и нанес около двух ударов в шею женщины, затем 11 ударов мужчине.
Третий знакомый обвиняемого попытался его остановить, но также получил удар ножом в область шеи. Все пострадавшие умерли на месте. Злоумышленник попытался скрыть следы преступления, совершив поджог.
За совершенное преступление мужчине грозит до 20 лет ИК или пожизненное лишение свободы. Дело направлено в Свердловский облсуд, информирует пресс-служба прокуратуры региона.