Обвиняемому в массовом убийстве в Карпинске грозит пожизненное лишение свободы

По версии правоохранительных органов, преступление было совершено с 9 на 10 февраля 2018 года. Мужчина употреблял спиртные напитки с тремя знакомыми, в числе которых была женщина. В ходе застолья между обвиняемым и одним из мужчин возник конфликт, так как последний его оскорбил.

Обвиняемый взял нож и направился в сторону обидчика, который укрылся за женщиной. Обиженный мужчина не успокоился и нанес около двух ударов в шею женщины, затем 11 ударов мужчине.

Третий знакомый обвиняемого попытался его остановить, но также получил удар ножом в область шеи. Все пострадавшие умерли на месте. Злоумышленник попытался скрыть следы преступления, совершив поджог.