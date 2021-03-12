До пяти лет тюрьмы грозит жителю села под Нижним Тагилом за нападение на полицейского

До пяти лет тюрьмы грозит жителю села под Нижним Тагилом за нападение на полицейского

Сегодня, 14:33ПроисшествияФото: pixabay.com
Житель села Башкарка под Нижним Тагилом при задержании оказал сопротивление и два раза ударил сотрудника МВД.

В январе 2021 года 41-летний житель села Башкарка был доставлен в отделение полиции. Он привлекался за побои к административной ответственности, сообщает прокуратура Пригородного района.

Происшествие стало итогом распития мужчины спиртного со своими подругами. С одной из них возник конфликт и драка. Мужчина был задержан.

Находясь в полицейском участке, драчун, отказываясь от заключения в изоляторе, не менее двух раз нанес удар в грудную клетку сотрудника МВД. Возбуждено уголовное дело. Сельчанин признался в содеянном и раскаялся. Сейчас агрессору грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в ноябре прошлого года в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего слесаря по факту насилия в отношении полицейского.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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