До пяти лет тюрьмы грозит жителю села под Нижним Тагилом за нападение на полицейского

В январе 2021 года 41-летний житель села Башкарка был доставлен в отделение полиции. Он привлекался за побои к административной ответственности, сообщает прокуратура Пригородного района.
Происшествие стало итогом распития мужчины спиртного со своими подругами. С одной из них возник конфликт и драка. Мужчина был задержан.
Находясь в полицейском участке, драчун, отказываясь от заключения в изоляторе, не менее двух раз нанес удар в грудную клетку сотрудника МВД. Возбуждено уголовное дело. Сельчанин признался в содеянном и раскаялся. Сейчас агрессору грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, в ноябре прошлого года в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего слесаря по факту насилия в отношении полицейского.