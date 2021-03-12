До пяти лет тюрьмы грозит жителю села под Нижним Тагилом за нападение на полицейского

Находясь в полицейском участке, драчун, отказываясь от заключения в изоляторе, не менее двух раз нанес удар в грудную клетку сотрудника МВД. Возбуждено уголовное дело. Сельчанин признался в содеянном и раскаялся. Сейчас агрессору грозит лишение свободы сроком до пяти лет.