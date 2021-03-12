Фармкомпании свердловского депутата не смогли оспорить в ФАС участие в сговоре

Фармкомпании свердловского депутата не смогли оспорить в ФАС участие в сговоре

Сегодня, 16:58ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Фармацевтические компании, которые контролирует депутат свердловского ЗакСо Александр Серебренников, не смогли обжаловать решение ФАС о сговоре.

Проверка была проведена в отношении ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека «Вербена-Фарма». В их действиях антимонопольщики усмотрели нарушения. Компании попытались обжаловать решение, но апелляционная коллегия Федеральной антимонопольной службы оставила его без изменений. Теперь организациям грозят многомиллионные штрафы, пишет E1.

Напомним, 24 декабря сообщалось, как УФАС нашла нарушения ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека «Вербена-Фарма». Предполагается, что они создали картель, то есть договорились о поддержании цен на поставку «Паклитаксела», препарата для лечения рака. Также сговор не позволил принять участие в конкурсе ООО ТД «ВИАЛ», которое планировало снизить начальную стоимость контракта, но товар предлагало поставить из Индии. Эти обстоятельства, по мнению УФАС, являются поводом для возбуждения административного дела. Служба намерена передать материалы в полицию.

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