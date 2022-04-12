Екатеринбургский подросток на велосипеде кинулся под колеса автомобиля

Екатеринбургский подросток на велосипеде кинулся под колеса автомобиля
Екатеринбургский подросток на велосипеде кинулся под колеса автомобиля
Сегодня, 10:11ПроисшествияФото: pixabay.com
Подросток из Екатеринбурга вместе с другом решил "полихачить" на дороге из-за чего едва не оказался под колесами автомобиля.

Екатеринбургский подросток на велосипеде кинулся под колеса автомобиля. ЧП произошло 11 апреля в 16:25.

По данным издания E1, инцидент случился на ул. Реактивной. О произошедшем журналистам издания рассказала сама водитель машины. По словам женщины, она двигалась в сторону Истока, как вдруг неожиданно на дороге решили «полихачить» два подростка-велосипедиста.

Один из них сначала резко поехал на другую сторону дороги, находясь буквально в метре от машины женщины. Татьяна ехала прямо за ним. Водитель вспоминает, что, к счастью, успела оперативно среагировать и не сбить мальчика.

После едва не произошедшей аварии автолюбительница совершила остановку авто на обочине. Подростки заметили это и притаились на заправке.

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