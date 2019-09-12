В Нижнем Тагиле две школьницы пытались украсть из магазина продукты

Когда сотрудники охранной организации обходили павильон, то заметили, что в магазине разбито окно, а рядом валяется пакет с продуктами питания. Из магазина выбежала молодая девушка, на вид 16-17 лет, и бросила пакет в сотрудника ЧОПа. На улице находилась еще одна девушка, увидев, что подруга убегает, она также бросилась бежать, но обе были задержаны.