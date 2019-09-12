В Нижнем Тагиле две школьницы пытались украсть из магазина продукты
Сегодня, 14:06ПроисшествияФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле в ночь с 11 на 12 сентября две школьницы проникли в магазин «Тагилхлеб» на Черноисточинском шоссе. Девушки разбили стекло, из-за чего сработала сигнализация, на вызов приехали сотрудники ЧОПа и задержали подруг, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Когда сотрудники охранной организации обходили павильон, то заметили, что в магазине разбито окно, а рядом валяется пакет с продуктами питания. Из магазина выбежала молодая девушка, на вид 16-17 лет, и бросила пакет в сотрудника ЧОПа. На улице находилась еще одна девушка, увидев, что подруга убегает, она также бросилась бежать, но обе были задержаны.
Добычей школьниц оказались продукты питания, пельмени, сладости, сахар. Также школьницы вытащили из кассы мелочь, крупных денег в кассе не было.
По словам сотрудников ЧОПа, девушки выглядели неадекватными, при них была обнаружена бутылка пива. Школьниц доставили в отдел полиции.
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