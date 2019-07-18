В Нижнем Тагиле пытались ограбить 7-летнюю девочку и проникли в дом пожилой женщины
Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле за время рейдового мероприятия «Улица» раскрыли четыре преступления и выявили более 250 административных правонарушений, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
По итогам профилактического рейда из незаконного оборота изъято более 260 литров алкоголя, выявлен факт продажи спиртного несовершеннолетнему в магазине на Уральском проспекте, всего выявлено более 250 административных правонарушений.
Кроме того, раскрыто четыре преступления. В частности, в ночные часы двое неизвестных через открытую балконную дверь проникли в квартиру в доме на улице Технической. 60-летняя хозяйка квартиры сообщила, что проснулась от шума и заметила двух подростков, которые схватили сотовый телефон и денежные средства в размере восьми тысяч рублей. Потерпевшая описала злоумышленников, их личности вскоре были установлены. Ими оказались подростки 12 и 14 лет, ранее сбегавшие из дома, ребята состоят на учете в ПДН. Часть украденного они вернули.
В Дзержинском районе сотрудники полиции пресекли попытку грабежа. В правоохранительные органы обратились очевидцы, задержавшие нетрезвых мужчину и женщину. Они пытались украсть серьги у 7-летней девочки. Пара доставлена в отдел полиции, материалы дела направлены в следственный комитет.