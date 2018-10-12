13 взрослых и 5 детей были эвакуированы при пожаре в жилом доме в Нижнем Тагиле

12 октября в 00:44 в МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире в Нижнем Тагиле. Пожар произошел на Северном поселке в пятиэтажном доме на улице Щорса. На 12 квадратных метрах загорелись домашние вещи.

В результате сильного задымления в подъезде спасатели эвакуировали людей, используя дыхательные аппараты.12 взрослых и трое детей самостоятельно покинули квартиры по лестнице. Двоих детей и одного взрослого с верхних этажей здания пожарные эвакуировали через окно.