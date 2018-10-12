13 взрослых и 5 детей были эвакуированы при пожаре в жилом доме в Нижнем Тагиле
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12 октября на Северном поселке в Нижнем Тагиле произошло возгорание, по причине которого были эвакуированы 18 человек.
Сюжеты: Нижний Тагил
12 октября в 00:44 в МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире в Нижнем Тагиле. Пожар произошел на Северном поселке в пятиэтажном доме на улице Щорса. На 12 квадратных метрах загорелись домашние вещи.
В результате сильного задымления в подъезде спасатели эвакуировали людей, используя дыхательные аппараты.12 взрослых и трое детей самостоятельно покинули квартиры по лестнице. Двоих детей и одного взрослого с верхних этажей здания пожарные эвакуировали через окно.
Всего в тушении были задействованы 4 единицы техники и 10 огнеборцев. В 1:12 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет. Причины возгорания будут установлены пожарными дознавателями, информируют ИА «Все новости».
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