5 человек пострадали при ДТП с лобовым столкновением на трассе Пермь – Екатеринбург

По информации ГИБДД, водитель автомобиля SKODA Octavia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Hyundai Solaris.

Из-за ДТП на трассе образовалась пробка. В аварии пострадали пять человек. Среди них – 8-летний ребенок, у которого в ДТП был сломан мизинец. Все пострадавшие доставлены в больницу Первоуральска, сообщает E1.ru.