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5 человек пострадали при ДТП с лобовым столкновением на трассе Пермь – Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5 человек пострадали при ДТП с лобовым столкновением на трассе Пермь – Екатеринбург

Сегодня, 11:10ПроисшествияФото: E1.ru
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