5 человек пострадали при ДТП с лобовым столкновением на трассе Пермь – Екатеринбург
Сегодня, 11:10ПроисшествияФото: E1.ru
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11 ноября на трассе Пермь – Екатеринбург произошла авария, в которой пострадали пять человек, включая 8-летнего ребенка.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации ГИБДД, водитель автомобиля SKODA Octavia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с Hyundai Solaris.
Из-за ДТП на трассе образовалась пробка. В аварии пострадали пять человек. Среди них – 8-летний ребенок, у которого в ДТП был сломан мизинец. Все пострадавшие доставлены в больницу Первоуральска, сообщает E1.ru.
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