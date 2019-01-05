1,5 года и 2 млн: тагильский медик и перинатальный центр наказаны за смерть младенца

1 миллион 200 тысяч рублей медучреждение выплатило матери и 800 тысяч – отцу умершего младенца.

В ходе следствия было установлено, что медработники поздно начали стимуляцию, неправильно установили дату родов, а также поздно приняли решение о проведении операции.

В отношении врача, проводившего кесарево сечение, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 Уголовного кодекса РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В ходе заседания работник перинатального центра признал свою вину и сказал о раскаянии в содеянном. Суд приговорил медика к полутора годам ограничения свободы. Врач не получил ограничение на занятие профессиональной деятельностью. Наказание подразумевает нахождение осужденного дома с 22:00 до 6:00 и регистрацию единожды в месяц в специальной госоргане.

Главврач ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» Сергей Овсянников сказал о том, что решение суда медучреждение исполнило.