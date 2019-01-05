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1,5 года и 2 млн: тагильский медик и перинатальный центр наказаны за смерть младенца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Baby 2981946 960 720

1,5 года и 2 млн: тагильский медик и перинатальный центр наказаны за смерть младенца

Вчера, 19:38ПроисшествияФото: pixabay.com
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