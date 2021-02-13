В Нижнем Тагиле женщина познакомилась с рецидивистом и лишилась планшета

Подозреваемый познакомился с женщиной и пришел к ней в гости, где они распивали алкоголь. Когда женщина уснула, мужчина украл у нее планшет. Полиция задержала подозреваемого. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.