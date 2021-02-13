В Нижнем Тагиле женщина познакомилась с рецидивистом и лишилась планшета

В Нижнем Тагиле женщина познакомилась с рецидивистом и лишилась планшета

Сегодня, 19:10ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле ранее судимый мужчина украл планшет у своей новой знакомой после распития спиртных напитков. Полиция объявила его в розыск.

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают вора, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Подозреваемый познакомился с женщиной и пришел к ней в гости, где они распивали алкоголь. Когда женщина уснула, мужчина украл у нее планшет. Полиция задержала подозреваемого. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Однако на суд обвиняемый не явился и в настоящий момент скрывается от органов правопорядка. Отмечается, что ранее мужчина уже был неоднократно судим за имущественные преступления.

В розыск объявлен Морякин Алексей Александрович, 28 мая 1984 года рождения. Правоохранители просят всех, кто обладает информацией о его местонахождении, обратиться по телефону 8 (3435) 97-69-32 или 102.

Photo:пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, в Екатеринбурге грабитель-рецидивист попытался выхватить сумку у пенсионера в отделении банка, однако попытка не увенчалась успехом и он скрылся в неизвестном направлении. Полицейские установили личность подозреваемого и поместили под стражу.

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