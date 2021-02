В Нижнем Тагиле женщина познакомилась с рецидивистом и лишилась планшета

В Нижнем Тагиле ранее судимый мужчина украл планшет у своей новой знакомой после распития спиртных напитков. Полиция объявила его в розыск.

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают вора, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». Подозреваемый познакомился с женщиной и пришел к ней в гости, где они распивали алкоголь. Когда женщина уснула, мужчина украл у нее планшет. Полиция задержала подозреваемого. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако на суд обвиняемый не явился и в настоящий момент скрывается от органов правопорядка. Отмечается, что ранее мужчина уже был неоднократно судим за имущественные преступления. В розыск объявлен Морякин Алексей Александрович, 28 мая 1984 года рождения. Правоохранители просят всех, кто обладает информацией о его местонахождении, обратиться по телефону 8 (3435) 97-69-32 или 102. Photo: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское» Напомним, в Екатеринбурге грабитель-рецидивист попытался выхватить сумку у пенсионера в отделении банка, однако попытка не увенчалась успехом и он скрылся в неизвестном направлении. Полицейские установили личность подозреваемого и поместили под стражу. В Екатеринбурге рецидивист попытался ограбить пенсионера в отделении банка и попался

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter